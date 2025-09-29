Un fost patron din Liga 1: FCSB a jucat o ciorbă de fotbal banal

Marian Iancu s-a dezlănţuit la finalul meciului FCSB – Oţelul, scor 1-0.

”FCSB câştigă trist trei puncte contra bravului Oţelul Galaţi, jucând o ciorbă de fotbal banal şi fără consistenţa din anii trecuţi. Cine mai este Tănase? Un investitor în imobiliare şi un actor de reclame la propria lui afacere.

Cine mai este Chiricheş? Tremură din toate încheieturile. Tremură şi suporterii când are mingea. Cine mai este Olaru? Munca în folosul nimănui. Cine este Toma? Nimeni în drum.

Cine este Edjouma? Un Bob Marley gazonat. Ca şi colegul Alhassan. Cine este Stoian? Dar Bîrligea? Prea mulţi au uitat de fotbal. Va fi greu. Ok! Joacă eroic, dar prost în Europa League şi câştigă.

Joacă aproape de la egal la egal cu Oţelul Galaţi şi ia trei puncte. Ce va urma? Dacă celelalte vor continua să câştige, FCSB va aduna puncte în gol. Dar noi ştim. Ăştia mari intră în ritm de competiţie încet, dar sigur, iar cei mici vor obosi pe traseu şi se vor aşeza pe locurile lor din rândul şapte încolo.

Continui să cred ca istoria anilor trecuţi se va repeta, aproximativ la fel”, a scris Marian Iancu, pe Facebook.