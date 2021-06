Un fost stelist, confuz după împărţirea palmaresului: ,,Nu ştim al cui e titlul! Trebuie să predau medalia”

Palmaresul Stelei a fost împărţit de către instanţă, lui CSA revenindu-i perioada 1947 – 1998, iar FCSB-ului, echipa lui Gigi Becali, i-a revenit palmaresul din perioada 2003 până în prezent.

Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla cu perioada 1998 – 2003, unde Tribunalul Bucureşti încă nu s-a pronunţat, dar decizia lăsată în aer pentru acest timp a agitat apele printre ,,roş-albaştri”. În toată acea perioadă, Steaua a câştigat două titluri, o Cupă și o Supercupă a României.

Sorin Paraschiv, fost jucător în Ghencea, în perioada 1999 – 2007, se întreabă acum dacă nu cumva ar trebui să returneze medalia de campion din anul 2001. Acesta şi-ar dori să existe o singură echipă care să fie continuatoarea Stelei.

,,Sunt confuz, nu știu ce să mai zic. Am văzut că un campionat este în aer, nu se știe al cui este. Eu am fost pe teren atunci, iar după atâta timp aflu că nu știm al cui este titlul. Eu am medalia acasă, probabil trebuie să o predau cuiva (râde). Este puțin ciudat să aud după atâta timp că acel campionat este în aer, sunt confuz.

Chiar nu știu ce să mai spun, mi-aș dori să existe o singură echipă. Este important să vină suporterii la stadion și să susțină o singură echipă Steaua.”, a declarat Sorin Paraschiv, prezent la sediul LPF.