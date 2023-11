Un fost stelist pune la îndoială credința lui Becali: „Sunt oameni care sunt poate de 10 ori mai credincioși decât el și nu arată chestia asta!”

Dumitru Hotoboc a apărat poarta Stelei în sezonul 1999/2000. Fostul jucător a vorbit recent despre credința sa.

Mai exact, acesta a accentuat faptul că merge la biserică, că se roagă și că Gigi Becali, patronul FCSB-ului, exagerează atunci când se expune tot timpul drept credincios.

„Sunt oameni care sunt poate de 10 ori mai credincioși decât el și nu arată chestia asta!”

„Eu sunt și cu partea cu credința, foarte avansat. Cred foarte tare, sunt bisericos. Tot timpul am evitat jocurile de noroc, eu nu joc nici table, nici remi, nici poker. Sunt așa de mic, am învățat din familie, eu toată viața am jucat cu o iconiță la picior.

Multă lume, de exemplu Gigi Becali, scoate în evidență treaba asta, sunt oameni care sunt poate de 10 ori mai credincioși decât el și nu arată chestia asta. Fiecare om are propria-i percepție vizavi de credință, de tot ce înseamnă umanitate în ziua de azi, de obiceiuri. Eu cred în chestiile astea, mă ghidez după ele. Merg la biserică atunci când simt, nu merg tot timpul, dar am perioade când merg duminică de duminică”, a spus Hotoboc, pentru GSP.ro.