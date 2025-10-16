Un fotbalist al lui Liverpool denunţă nesiguranţa din Londra și s-a mutat în Dubai pentru a-și crește copiii

Fostul internaţional englez Jonjo Shelvey (33 de ani) şi-a făcut bagajele şi s-a mutat în Dubai, nu din motive financiare, ci pentru a evita ca ai săi copii să crească în Londra.

Un prieten din copilărie l-a ajutat în acest demers

Departe de agitaţia generată de Premier League, Jonjo Shelvey (33 de ani), care a jucat la Liverpool (2010-2013), Swansea (2013-2016) şi Newcastle (2016-2023), evoluează astăzi într-un club din liga a doua din Dubai (Emiratele Arabe Unite).

O alegere surprinzătoare pentru fostul internaţional englez (6 selecţii), care neagă că s-ar fi dus în Orientul Mijlociu pentru a obţine un salariu bun: „Nu există bani în liga a doua aici. Salariul standard este de aproximativ 2.000 de lire sterline (aproximativ 2.300 de euro)… Fratele meu câştigă mai mult decât mine lucrând într-un hotel din Londra”, a mărturisit el într-un interviu acordat BBC.

Motivele extra-sportive, legate în special de nesiguranţa din Anglia, l-au determinat pe Jonjo Shelvey să părăsească capitala: „Nu voi mai purta niciodată ceas în Londra! Văd oameni arestaţi pentru că au postat pe Twitter… apoi toate aceste steaguri şi dorinţa de a prelua controlul asupra ţării. Am sentimentul că Regatul Unit nu mai este ceea ce era acum 10 sau 15 ani şi nu vreau ca ai mei copii să crească în Anglia”, a afirmat tatăl a trei copii, care dorea să ia „un nou start” împreună cu familia sa.

Ocazia s-a ivit în cele din urmă când prietenul său din copilărie, Harry Agombar, antrenorul echipei Arabian Falcons (liga a doua din Emiratele Arabe Unite), l-a contactat pentru a-i propune să se mute la Dubai pentru a contribui la „dezvoltarea clubului”.