Un fotbalist cedat gratis de Gigi Becali s-ar putea întoarce la FCSB

Alexandru Şuteu ar putea reveni la FCSB în această iarnă.

FCSB s-a confruntat cu mari probleme în actuala stagiune din cauza regulii U21, Elias Charalambous folosindu-i prin rotaţie pe Alexandru Stoian şi pe Mihai Toma, însă cei doi nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor.

Mihai Toma a bifat 10 apariţii în actuala stagiune din SuperLiga, în timp ce Alexandru Stoian a fost folosit de 8 ori, reuşind să marcheze un gol, în remiza cu FC Hermannstadt. Astfel, Gigi Becali este în căutarea unui jucător care să îndeplinească regula U21.

Conform Prosport, alesul patronului de la FCSB este Alexandru Şuteu, jucător ce a fost în curtea campioanei României timp de 6 ani, însă a fost cedat în vara anului trecut la în Liga 2, la FC Voluntari.

În actuala stagiune a ligii secunde, Alexandru Şuteu a fost titular incontestabil la gruparea ilfoveană, unde a fost integralist în aproape toate meciurile, fiind piesă de bază în angrenajul echipei. Elias Charalambous s-a dus personal la Voluntari pentru a-l vedea la treabă pe tânărul fundaş.

În cele 9 meciuri pe care le-a bifat pentru FC Voluntari în acest sezon, Alexandru Şuteu a reuşit să marcheze 2 goluri, semn că este un fundaş cu un profil ofensiv, aşa cum îşi doreşte chiar Gigi Becali.

În cazul în care FCSB va dori să îl readucă pe jucătorul în vârstă de 21 de ani înapoi la echipă, va fi nevoită să achite suma de 400.000 de euro celor de la FC Voluntari.