Un fotbalist columbian a pălmuit o arbitră pentru că i-a arătat un cartonaș roșu – VIDEO

Un incident jenant a avut loc la un meci de fotbal din Columbia. un jucător a fost eliminat cu cartonaș roșu, dar s-a enervat și a pălmuit arbitrul, o femeie.

Martorii au fost nevoiți să o imobilizeze pe Ceballos, care a încercat să se apropie de jucător

O arbitră din Columbia a fost atacată fizic în timpul unui meci din Primera C, după ce a decis să elimine un jucător cu un cartonaș roșu direct.

Mai exact, weekendul trecut, pe stadionul Aracataca, arbitrul, Vanessa Ceballos, s-a apropiat de banca echipei pentru a arăta unui jucător cartonașul roșu.

SE SALIÓ DE LA ROPA

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, „tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión”. Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa — Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025

Acesta, cu nervii întinși la maximum, a reacționat lovind arbitra, o mișcare care i-a șocat pe cei prezenți.

De fapt, martorii incidentului jenant au fost nevoiți să o țină imobilizeze pe Ceballos, care, foarte furioasă, a încercat să se apropie de jucător.