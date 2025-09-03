Un fotbalist columbian a pălmuit o arbitră pentru că i-a arătat un cartonaș roșu – VIDEO

Articol de Gabriel Ion - Publicat miercuri, 03 septembrie 2025, ora 23:15
Arbitră Columbia
Arbitră Columbia

Un incident jenant a avut loc la un meci de fotbal din Columbia. un jucător a fost eliminat cu cartonaș roșu, dar s-a enervat și a pălmuit arbitrul, o femeie.

Martorii au fost nevoiți să o imobilizeze pe Ceballos, care a încercat să se apropie de jucător

O arbitră din Columbia a fost atacată fizic în timpul unui meci din Primera C, după ce a decis să elimine un jucător cu un cartonaș roșu direct.

Mai exact, weekendul trecut, pe stadionul Aracataca, arbitrul, Vanessa Ceballos, s-a apropiat de banca echipei pentru a arăta unui jucător cartonașul roșu.

Acesta, cu nervii întinși la maximum, a reacționat lovind arbitra, o mișcare care i-a șocat pe cei prezenți.

De fapt, martorii incidentului jenant au fost nevoiți să o țină imobilizeze pe Ceballos, care, foarte furioasă, a încercat să se apropie de jucător.

