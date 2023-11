Un fotbalist de la FCSB a fost criticat dur: „Eu îi dau nota 4, a pierdut toate mingile”

După ce FCSB a pierdut în fața Rapidului, Basarab Panduru și Nicolae Dică l-au criticat dur pe Octavian Popescu. Panduru a spus că i-ar dat nota 4,5. A fost completat imediat

„Eu îi dau nota 4. A pierdut toate mingile. Mă aştept de la un număr 10 să intre şi să facă diferenţa cu Rapid, cu CFR, nu cu Botoşani, Petrolul sau alte echipe, cu tot respectul pentru aceste echipe.

Numărul 10 a fost purtat la Steaua de Panduru, de mine. Trebuie să faci diferența în cupele europene, de aia ai numărul 10”, a spus fostul tehnician al roș-albaștrilor, Nicolae Dică.

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a declarat că echipa sa trebuie să devină mai bună.

„Am avut multe ocazii, am înscris o dată, dar să revii de la 0-2 este dificil. Am intrat în joc, am mai înscris un gol, dar a fost ofsaid. S-a terminat, trebuie să mergem mai departe. Ne pare rău pentru fani, au fost extraordinari astăzi și am vrut să câștigăm pentru ei.

Ca să realizezi ceva măreț trebuie să treci și prin situații mai complicate. Echipele mari trebuie să dea dovadă de personalitate, trebuie să devenim mai buni. Tot ce avem de făcut este să continuăm. Nu mai mult, nu mai puțin”, a declarat Elias Charalambous, după meciul cu Rapid.