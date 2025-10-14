Un fotbalist de la Oțelul Galați s-a calficat la Mondiale cu echipa națională

Fotbalistul de la Oţelul Galaţi, Joao Paulo (27 de ani), s-a calificat cu naţionala din Capul Verde la Cupa Mondială din 2026, o performanţă istorică pentru ţara cu 525.000 de locuitori. Echipa antrenată de Bubista şi-a câştigat biletele pentru turneul de anul următor de pe primul loc al grupei în care Camerun era favorită.

Cupa Mondială 2026 în premieră cu 48 de echipe, o extindere faţă de formatul cu 32 de echipe, care a fost folosit între 1998 – 2022.

Naţionala africană a încheiat pe primul loc campania de calificare, iar înaintea ultimei etape a plecat ca mare favorită în faţa ultimei clasate Eswatini. De altfel, Capul Verde a câştigat cu 3-0 pe Estádio Nacional de Cabo Verde, din Praia.

Joao Paulo, folosit fundaş stânga la naţionala ţării sale, a fost titular şi a jucat 86 de minute în meciul în care au marcat: Rocha Livramento (48), Semedo (54) şi Stopira (90+1).