Un fotbalist de la “U” Cluj-Napoca a sărbătorit plecarea lui Eugen Neagoe: „Am fost fericit că pleca, să fiu sincer”

Mijlocașul central belgian Martin Remacle a recunoscut că s-a bucurat când Eugen Neagoe a plecat la Universitatea Craiova.

„Am fost fericit, să fiu sincer”, a spus Martin Remacle despre plecarea lui Eugen Neagoe

“U” Cluj-Napoca a încheiat anul 2022 pe locul 14 în Superliga, de baraj. Antrenorul Eugen Neagoe a plecat la Universitatea Craiova, dar acest pas nu a fost regretat de toți jucătorii.

Mai mult chiar, belgianul Martin Remacle a recunoscut că s-a bucurat. „Nu e vorba că trebuie să demonstrez mai mult, dar știam că dacă voi rămâne voi lupta să rămân aici.

După 2 zile am aflat că trebuie să plece (n.r. – Eugen Neagoe). Am făcut o ‘fiesta’ în Belgia. Am fost fericit că pleca, să fiu sincer.

Oamenii pe care îi știam în Cluj mi-au spus lucruri bune despre noul antrenor și am fost fericit și am așteptat să mă întorc pentru a demonstra că am locul meu la U Cluj.

Mă simt bine aici și pentru prima dată de când am venit în România mă simt ca acasă și nu mă văd la altă echipă în România, să fiu sincer.

Cred că dacă actualul antrenor venea mai înainte ne-am fi putut bate pentru play-off. De când a venit domnul Sabău am jucat mult mai bine decât cu precedentul antrenor. Cred că dacă era aici de la început…, dar nu știm.

Pregătește foarte bine antrenamentele și vorbește foarte mult cu noi, iar mental este foarte bine și are o relație foarte bună cu jucătorii”, a mai precizat belgianul”, a spus Remacle, potrivit prosport.ro.

Remacle a jucat 18 meciuri în Superliga pentru “U” Cluj-Napoca și a marcat de două ori. El a fost împrumutat de la FC Botoșani în ianuarie 2022 și va reveni la echipa moldavă la finalul actualului sezon.