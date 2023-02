Un fotbalist din echipa lui Răzvan Lucescu a dat pasa anului | VIDEO

Giannis Konstantelias, fotbalistul lui PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, a reușit o pasă de gol spectaculoasă în timpul meciului cu AEK Atena, încheiată 2-0.

Fotbalistul are 19 ani și a încercat să ia pe cont propriu o fază, a căzut la marginea careului, însă mingea a revenit la el. A reușit apoi să o controleze incredibil și i-a pasat lui Khaled Narey, care a deschis scorul pentru PAOK cu un șut fără preluare.

În acest moment, Panathinaikos e pe primul loc și are 54 puncte. Pe următoarele locuri sunt AEK (50 de puncte) și Olympiacos (49), iar PAOK e pe locul al patrulea, cu 47 de puncte.

GIANNIS KONSTANTELIAS 🇬🇷(2003) WITH THE ASSIST OF THE SEASON, IT’S SEALED!!! QUÉ JUGADA 🥵🥵🥵🥵🥵🥵pic.twitter.com/WKNvCEBY9I

— Football Report (@FootballReprt) February 19, 2023