Un fotbalist din Premier League vrea să dea în judecată Federația engleză pentru că a ratat un transfer

Mijlocașul brazilian Lucas Paqueta ia în considerare posibilitatea de a da în judecată Federația engleză de fotbal (FA) pentru pierderea veniturilor, după ce transferul său de la West Ham la Manchester City a eșuat în 2023, din cauza anchetei care l-a vizat pentru trucarea pariurilor, transmite DPA.

Brazilianul, care joacă în continuare la West Ham, a fost exonerat de patru acuzații de ”spot-fixing” (manipularea unor acțiuni vizate de pariuri într-un meci) de către o comisie independentă în iulie, iar FA a confirmat miercuri că nu va face apel la acest verdict.

Conform agenției PA, fotbalistul ia în considerare toate opțiunile pe care le are la dispoziție.

Un comunicat difuzat de reprezentanții internaționalului brazilian, Nick De Marco KC, înaintea unei audieri de către FA pe 11 septembrie 2023, a inclus motivarea scrisă a comisiei, publicată miercuri.

De Marco a precizat că informațiile confidențiale apărute în presă în legătură cu acest caz ”au dus la eșuarea transferului jucătorului pentru care se ajunsese la un acord între West Ham și Manchester City, din care atât jucătorul cât și West Ham ar fi primit sume substanțiale de zeci de milioane de lire sterline. Atât jucătorul cât și West Ham își rezervă toate drepturile în această privință”.

Comisia l-a găsit pe Paqueta vinovat de lipsă de cooperare, iar sancțiunile în acest caz vor fi stabilite ulterior.

Internaționalul brazilian a fost acuzat că ar fi încercat deliberat să încaseze cartonașe galbene în patru meciuri din Premier League, între noiembrie 2022 și august 2023, dar acest lucru nu a putut fi dovedit.

FA a precizat că 253 de pariori au plasat pariuri pe faptul că Paqueta va primi cartonaș galben în cele patru meciuri, iar Federația a susținut că 27 dintre pariori pot fi legați de fotbalist.

Paqueta a afirmat că are legături reale doar cu cinci dintre oamenii în cauză și că nu vorbește în mod regulat cu ei și dacă o face vorbesc rareori despre fotbal.

FA a anunțat că cei 253 de pariori au plasat pariuri de 47.000 de lire și au făcut un profit de 167.000 de lire.

Comisia a concluzionat că analiza datelor pariurilor ”nu a fost un spot-fix reprezentativ” și s-a arătat ”preocupată” de faptul că Federația engleză nu a prezentat niciun expert independent care să facă analiza datelor.

Fostul antrenor al lui West Ham, David Moyes, și fostul arbitru Mark Clattenburg au depus mărturie în favoarea lui Paqueta.