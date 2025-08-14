Un fotbalist român care a jucat la EURO U21 a ajuns în liga a șasea din Franța

Tony Strata, fotbalist român care a jucat la EURO U21 în 2025, a ajuns în liga a șasea din Franța alături de Ajaccio.

Clubul din Corsica are grave probleme financiare, iar Federația de Fotbal din Franța a luat măsuri drastice.

Clubul lui Tony Strata a fost exclus din competițiile naționale din Franța din cauza problemelor financiare înregistrate în perioada recentă.

Clubul francez Ajaccio, la care este legitimat internaționalul român de tineret Tony Strata, în vârstă de 20 de ani, trece printr-o perioadă extrem de dificilă.

Concret, Federația Franceză de Fotbal a anunțat în mod oficial că echipa din Corsica va fi eliminată din toate competițiile naționale, în contextul unor datorii halucinante.