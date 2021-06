Un greu din fotbalul românesc, marcat de incidentul cu Eriksen: ,,N-am putut să privesc”

Christian Eriksen este internat în spital, după ce s-a prăbuşit pe gazon în partida de la Campionatul European dintre Danemarca şi Finlanda, terminată ulterior cu scorul de 0-1.

După ce pe terenul de joc i s-au făcut primele manevre de resuscitare, Eriksen a fost transportat la spital în Copenhaga, unde a fost stabilizat de medici, iar acum se află în afara pericolului, potrivit ultimelor informaţii. Simon Kjaer, căpitanul Danemarcei, a fost cel care s-a asigurat că Eriksen nu şi-a înghiţit limba şi l-a pus în poziţia corectă până au venit medicii, care au avut nevoie şi de defibrilator.

În momentul în care Eriksen a devenit inconştient pe terenul de fotbal, jucătorii Danemarcei au făcut zid în jurul jucătorului pentru a nu fi surprins momentul dureros prin care trecea. De altfel, prezentă la joc, soţia lui Eriksen a intrat pe terenul de joc, unde a fost consolată de căpitanul Kjaer.

Dinu Gheorghe, fost conducător în Liga 1, a vorbit despre momentul în care Eriksen s-a prăbuşit pe teren. Acesta spune că imediat a închis televizorul, pentru că nu a putut să privească un fotbalist pe care îl admiră, cum se chinuie.

,,Din păcate, am trăit un asemenea moment pe Giulești, cu Vrăbioru care s-a prăbușit pe teren și s-a prăpădit săracul… Am închis televizorul! Nu am putut să mă uit, pentru că e un jucător pe care îl apreciez, îmi place, și datorită lui a câștigat Inter campionatul.

Vedeți ce ciudate sunt lucrurile… Dacă se întâmpla în România asta spuneam că nu se fac controalele cum trebuie. Cred că a fost o problemă medicală ascunsă, mai cu seamă că ei facă patru controale medicale pe an. Însă aici modul medicilor de a interveni a fost la înălțime și trebuie apreciat.

Medicii spun că nu va mai juca, el spune că vrea să joace. Să sperăm că vor lua o decizie împreună care să nu îi pericliteze viața. El, oricum, chiar dacă nu va mai juca, va rămâne cu o imagine frumoasă în fotbalul danez.”, a declarat Dinu Gheorghe, pentru ProSport.