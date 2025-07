Un internaţional a semnat cu Farul. Cine este Steeve Furtado

Farul Constanţa anunţă că şi-a asigurat, începând de vineri, serviciile jucătorului Steeve Furtado.

Născut la 22 noiembrie 1994, la Creil (Franţa), noul component al echipei constănţene este internaţional al Republicii Capului Verde, pentru care a evoluat până în prezent în 17 partide.

Evoluează pe postul de fundaş dreapta şi a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani.

Steeve Furtado şi-a început cariera în Franţa, la formaţia de juniori AS Bondy Youth, apoi la INF Clairefontaine Youth şi ulterior la juniorii la la Rennes. Şi-a continuat cariera tot în Franţa, la SM Caen, US Creteil, US Orleans, urmată de o scurtă perioadă în Spania, la Albacete, pentru ca în ultimii ani să evolueze în Bulgaria, pentru Beroe Stara Zagora şi CSKA Sofia 1948.