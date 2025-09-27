Un jucător al lui Dinamo, propunerea-surpriză pentru echipa națională a legendei Craiovei: „L-aș naturaliza”

Aurel Ţicleanu, fostul mare jucător al Universităţii Craiova, îl vede pe scoţianul Danny Armstrong, jucătorul lui Dinamo, ca pe o variantă foarte bună pentru echipa naţională a României, pe postul de fundaş stânga. Ţicleanu a subliniat că România nu dispune acum de un jucător la nivelul lui Armstrong pe această poziţie, iar dacă Dinamo îl foloseşte fundaş stânga, acesta poate schimba complet faţa jocului echipei.

Armstrong s-a remarcat recent în meciul cu Universitatea Craiova, când a provocat eliminarea unui adversar important, iar calităţile sale, precum agresivitatea, viteza şi precizia centrilor, i-au atras elogii. Aurel Ţicleanu afirmă chiar că l-ar naturaliza pe jucător pentru naţionala României, întrucât nu există în acest moment un jucător similar în ţară și nici perspective evidente în zona tinerilor.

„Mie mi se pare, am mai spus, eu nu cred că avem fundaș stânga de nivelul lui, dacă cei de la Dinamo se hotărăsc să joace cu el fundaș stânga.

Au mai jucat un meci la care, tot așa, a schimbat complet fața jocului. Dă niște centrări care în proporție de peste 90 la sută sunt foarte exacte. E agresiv, puternic, rapid. Nivelul lui de tehnică m-ar determina să îl cobor puțin.

L-aș naturaliza, noi nu avem pentru echipa națională de nivelul ăsta. Și nici nu vine ceva din spate. Pe Borza îl așteptăm de vreo 3 ani. Să sperăm că găsim”, a declarat Aurel Ţicleanu, la primasport.ro.

În acest sezon, Danny Armstrong a strâns 11 meciuri, cu 4 goluri și 2 pase decisive la Dinamo, iar cota lui de piață este de 750.000 de euro, conform transfermarkt.com. Fostul internaţional român atrage atenţia că în lipsa unor opţiuni viabile pe postul de fundaş stânga, România ar putea avea o soluţie importantă în persoana lui Armstrong, ceea ce nu trebuie ignorat.