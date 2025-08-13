Un jucător cu experiență a semnat în Liga 2 cu echipa care se pregătește de promovarea în Superliga

CS Tunari își întărește echipa în Liga 2 cu un mijlocaș cu experiență și un CV impresionant. Neluț Roșu, fost jucător la Dinamo, CFR Cluj, Farul, Oțelul Galați și Levski Sofia, a semnat oficial cu echipa din Tunari. În vârstă de 32 de ani, Roșu vine după un sezon petrecut la Oțelul Galați, unde a contribuit la salvarea echipei de la retrogradare în play-out. Cu aproape 200 de meciuri în Liga 1 în palmares, el este pregătit să debuteze cât mai curând pentru noua sa echipă.

Alături de Neluț Roșu, CS Tunari a mai transferat și pe Marco Dică, fiul fostului mare fotbalist Nicolae Dică. Echipa din Liga 2 a început noul sezon cu un punct în primele două etape, iar cu aceste întăriri speră să urce în clasament.

Clubul i-a urat un călduros bun venit:

„Fotbalist cu CV impresionant la Tunari! Neluț Roșu este noul nostru mijlocaș.

Cu aproape 200 de meciuri în Liga 1, Neluț a semnat cu Arsenal. În vârstă de 32 ani, Roșu a acceptat oferta clubului nostru și este apt sa debuteze la Tunari.

În cariera sa impresionantă, Roșu a jucat la echipe precum: CFR Cluj, Dinamo, Farul, Oțelul Galați sau Levski Sofia.

Bine ai venit în familia noastră!”, a transmis CS Tunari.