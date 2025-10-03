Un jucător de baschet din SUA riscă să fie executat în Indonezia din cauza unor jeleuri

Când Jarred Shaw, un jucător american de baschet din Indonezia, a coborât în holul complexului de apartamente în acest an pentru a ridica un pachet cu jeleuri cu canabis importate ilegal, a crezut că i-a sosit medicamentul pentru ameliorarea maladiei Crohn.

A câştigat Liga Indoneziană de Baschet în 2023, cu Prawira Bandung

Doar că din senin au apărut 10 poliţişti sub acoperire. O înregistrare video postată pe reţelele sociale îl arăta pe Shaw, îmbrăcat într-un tricou negru şi pantaloni scurţi, strigând după ajutor în timp ce poliţiştii se îndreaptă spre el pentru a-l aresta, relatează The Guardian.

Bărbatul în vârstă de 35 de ani din Dallas, Texas, se confruntă cu posibilitatea pedepsei cu moartea sau a unei lungi perioade în spatele gratiilor. El a fost un membru cheie al echipei Prawira Bandung, care a câştigat Liga Indoneziană de Baschet (IBL) în 2023, şi a marcat peste 1.000 de puncte în trei sezoane în această ţară. Dar acum se află în arest preventiv şi este exclus pe viaţă din IBL.

„Folosesc canabisul ca medicament”, a declarat el pentru Guardian la telefon, dintr-o închisoare situată în apropierea capitalei Indoneziei, Jakarta, în primele sale declaraţii pentru presă de la arestarea sa din luna mai. „Sufăr de o afecţiune inflamatorie numită maladia Crohn, care este incurabilă. Nu există alt medicament în afară de canabis care să-mi oprească durerile de stomac.”

În primele două luni după arestare, s-a aflat într-o stare mentală foarte întunecată

În afara sezonului, Shaw locuieşte în Thailanda, unde canabisul este supus unor legi mai liberale. El spune că a îndurat durerea de a nu consuma canabis în campaniile anterioare din Indonezia, dar că motivele de sănătate l-au determinat să importe în acest an cantitatea de 132 de bomboane gumate care a fost interceptată. „Am făcut o greşeală stupidă”, spune el.

Dar această greşeală nu ar trebui să justifice pedeapsa cu moartea sau o perioadă lungă de închisoare, spune el. „Sunt oameni care îmi spun că voi petrece restul vieţii în închisoare pentru nişte produse comestibile”, spune el. „Nu am mai trecut niciodată prin aşa ceva.” În primele două luni după arestare, s-a aflat „la cel mai jos punct din viaţa [sa]” şi într-o „stare mentală foarte întunecată”.

„Mă simţeam neajutorat şi singur”, spune el. „Nu voiam să mă mai trezesc niciodată.” Dar, prin rugăciune şi credinţă, precum şi prin accesul la sala de sport a închisorii, începe să se simtă din nou el însuşi, chiar dacă sportivul înalt de 2,11 metri împarte o celulă înghesuită cu o duzină de bărbaţi. „Tocmai am împlinit 35 de ani, dar încă mă simt tânăr”, spune fostul baschetbalist al Utah State, care a jucat în Argentina, Japonia, Turcia, Thailanda şi Tunisia. „Mi-ar plăcea să-mi continui cariera în baschet.”

„Este doar o diferenţă de cultură”, insistă sportivul

Shaw, care joacă pe poziţia de pivot sau extremă, spune că canabisul îl ajută să-şi calmeze anxietatea şi depresia, precum şi insomnia şi durerea cauzată de boala Crohn. „Nu îl folosesc pentru a mă distra şi a merge la petreceri”, spune el. „Din cauza problemelor stomacale, uneori mi-e greu să ţin mâncarea în stomac sau să merg la toaletă. Canabisul îmi calmează puţin durerea.”

Indonezia are o politică dură în ceea ce priveşte drogurile şi, în 2016, a executat prin împuşcare un indonezian şi trei străini condamnaţi pentru infracţiuni legate de droguri. Peste 500 de persoane – dintre care aproape 100 de străini – se află în aşteptarea execuţiei în această ţară, majoritatea pentru infracţiuni legate de droguri.

Poliţia indoneziană a declarat că Shaw a trimis mesaje text colegilor săi de echipă, spunându-le că va împărţi cu ei câteva bomboane cu canabis. „Ceea ce ei consideră droguri, eu consider medicamente”, spune Shaw. „Este doar o diferenţă de cultură”.