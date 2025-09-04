Un jucător de la CFR Cluj l-a convins pe Kurt Zouma să semneze în România! Mesaj războinic pentru rivale: „Îmi plac contactele”

CFR Cluj a realizat poate cel mai tare transfer din istoria fotbalului românesc. Kurt Zouma, fundașul central francez, în vârstă de 30 de ani, care în urmă cu nu mult timp câștiga UEFA Champions League, a ajuns în Gruia. Stoperul a acordat un prim interviu în calitate de jucător al formației ardelene.

Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj. Primele declarații ale francezului

Kurt Zouma a fost convins să semneze cu CFR Cluj. Fundașul francez a jucat peste 200 de meciuri în Premier League și are în palmares un trofeu UEFA Champions League și unul UEFA Conference League. El speră să debuteze cât mai repede pentru CFR Cluj.

Stoperul francez a acordat deja un interviu în care a vorbit despre obiectivele sale. Kurt Zouma s-a sfătuit înainte să semneze cu CFR Cluj cu Karlo Muhar, fostul său coleg din Arabia Saudită. Fundașul a avut doar cuvinte de laudă despre orașul Cluj-Napoca.

Kurt Zouma: „Voi vorbi cu echipa medicală, cu doctorii. Voi avea parte de un tratament special”

„Mă simt bine și mă bucur că sunt aici. Este un capitol nou pentru mine, cum am spus, o țară nouă, o cultură nouă. Am multe momente de care sunt mândru.

Nu o să mint, sunt extrem de recunoscător fotbalului, am multe momente bune. Aș spune că atunci când am câștigat Champions League a fost unul dintre cele mai frumoase, desigur, iar când am venit la West Ham și am câștigat Conference League, de asemenea. Cred că a fost și mai special.

Sunt un tip căruia îi plac contactele, normal, sunt fundaș. Sunt aici ca să îmi protejez poarta. Trebuie să ajut defensiva să fie mai puternică, iar fanii se pot aștepta de la mine că voi munci din greu mereu. Voi lupta pentru emblemă și pentru echipă.”

Voi vorbi cu echipa medicală, cu doctorii. Voi avea parte de un tratament special pentru că nu am jucat de ceva timp. Sper să fiu pregătit cât mai repede și să pot să joc. Am avut o primă impresie foarte bună.

Am întâlnit deja niște oameni buni, pot să văd zâmbete, lumea e fericită. Chiar și orașul e unul frumos. E multă lume, sunt mulți tineri care își trăiesc viața fericiți, chiar îmi place.

L-am sunat pe Karlo Muhar și mi-a spus: «Te rog, vino! O să iubești clubul, o să iubești orașul, o să iubești oamenii de aici. Totul este bine în ceea ce privește orașul și viața de aici. Doar vino și vei vedea. Voi fi aici să te ajut»”, a declarat Kurt Zouma.