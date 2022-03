Un jucător de la Dinamo și-a revenit după accidentare și va putea juca în play-out: „Am terminat recuperarea”

Francezul Desire Azankpo (28 de ani) revine după accidentarea suferită în meciul cu FC Botoşani, din deplasare, din sezonul regular.

Atacantul echipei Dinamo reia antrenamentele şi va intra în planurile lui Dusan Uhrin, pentru partidele din play-out-ul Ligii 1. Desire Azankpo are contract cu Dinamo până la vară, fiind împrumutat de la Dunkerque (liga a 2-a franceză), cu opţiune de cumpărare definitivă.

”M-am accidentat. Nu am putut să joc, dar acum am terminat recuperarea şi sper să pot, pas cu pas, să joc în meciurile următoare. Mă simt mult mai bine acum. A fost o accidentare oribilă la nervul sciatic. Nu ştiu exact cum s-a întâmplat. Am intrat la pauză. Înainte de meci şi la încălzire a fost totul normal.

După meciul cu Botoşani, am început să simt ceva, am crezut că poate e o lovitură din timpul meciului şi că trece. Am mers la hotel, am continuat să simt o durere.

Am fost la doctorul clubului, iar, a doua zi, când am zburat înapoi la Bucureşti m-a durut şi mai tare. Mi-am dat seama că e lovitură serioasă. Am făcut nişte teste, tratamente, pentru că nu puteam să merg.

(n.r. eşti în Franţa?) Nu, tocmai ce vin de la Săftica, de la antrenament. Am făcut individual astăzi, urmând ca de mâine să mă antrenez cu colegii.

(n.r. să ne aşteptăm să fii pe foaia de joc la meciul următor?) Să sperăm. Antrenorul va decide, dar eu chiar sper”, a declarat Desire Azankpo, pentru playsport.ro.

Desire Azankpo şi-a început cariera la Metz şi a mai evoluat pentru Jeunesse Esch (Luxemburg), Le Puy Foot, Pagny şi Epinal (Franţa), Senica (Slovacia), Oldham (Anglia), Villefranche şi Dunkerque (Franţa).