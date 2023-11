Un jucător de la Oțelul Galați, despre FCSB: „Au înscris la singura ocazie”

La finalul meciului dintre Oțelul Galați și FCSB, din Cupa României, terminat la egalitate, Cosmin Dur-Bozoancă, portarul gălăţenilor, a ţinut să-i ironizeze pe adeversari, despre care a spus că au avut o singură ocazie de gol.

„A fost un meci în care au înscris la singura ocazie. Am înţeles că a ieşit mingea acolo (n.r. – golul lui Dawa) şi de aia s-a anulat. Am încercat să jucăm, am pus presiune, am avut o primă repriză foarte bună. Din fericire am reuşit să egalăm şi luăm acest punct ca atare.

Nu ştiu cum facem cu aceste egaluri, jucăm şi până la urmă ăsta e deznodământul. Avem patru puncte, mai avem un meci cu Dinamo în deplasare şi sper să îl câştigăm şi să ne calificăm mai departe.

Mergem să jucăm foarte bine cu Iaşi şi să obţinem victoria, chiar dacă jucăm vineri, azi e marţi seara, e un timp foarte scurt. Trebuie să ne refacem foarte bine şi la Iaşi să dăm totul pentru a lua cele trei puncte”, a spus Dur-Bozoancă, după meciul Oţelul – FCSB.