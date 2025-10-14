Un jucător important ar putea pleca de la Real Madrid

Antonio Rudiger a semnat în vara anului 2022 cu Real Madrid, din postura de jucător liber, în urma despărțirii de Chelsea. Acum e aproape de o despărțire, potrivit presei spaniole.

Real Madrid l-a forțat să joace aproape indiferent de meci, din cauza problemelor din defensivă, iar genunchiul său a cedat pe finalul sezonului 2024/2025.

„Rüdiger se îndepărtează. Se află în ultimul său an de contract cu Real Madrid, iar accidentările îl împiedică să demonstreze că poate continua să poarte tricoul alb.

Din Germania se informează că viitorul fundașului este tot mai departe de Madrid. Rüdiger nu vrea să forțeze și să revină prea devreme după accidentare.

Știe că trebuie să își câștige următorul contract pe teren: fie pe Santiago Bernabeu, fie la o altă echip”, au titrat cei de la AS.