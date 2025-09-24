Un jucător important de la Inter, dezăluiri despre antrenorul Cristi Chivu

Cristi Chivu a câștigat respectul vestiarului la Inter, în ciuda începutului dificil ca antrenor al acestei echipe uriașe. După o perioadă cu două înfrângeri consecutive în Serie A, mulți au vorbit despre posibila sa demitere, însă veteranul Francesco Acerbi a ținut să-l susțină public.

Acerbi a declarat că, deși Chivu este un antrenor tânăr, acesta și-a impus deja amprenta asupra echipei și are ultimul cuvânt în vestiar, asumându-și responsabilitatea pentru toate deciziile luate.

„Este diferit de Simone Inzaghi, dar foarte bine pregătit. Şi-a petrecut primul an în Serie A la Parma, dar el aduce multă pasiune. Este foarte uman cu noi, ne face să ne simţim bine şi este foarte bun. M-am gândit, nu, nu m-am gândit la asta.

Se vede că a jucat fotbal, cunoaşte un vestiar, ştie cum ar trebui să funcţioneze un vestiar câştigător. Şi înţelege fotbalul, suntem foarte fericiţi să-l avem ca antrenor.

Un antrenor tânăr nu putea să aibă altă abordare (n.r. – la Inter). Chivu e antrenorul nostru și și-a impus amprenta asupra echipei deja. El a adunat puține meciuri (n.r. – ca antrenor) în Serie A, dar are ultimul cuvânt, în vestiar. Și își asumă responsabilitatea pentru toate deciziile luate. Firește, tot timpul trebuie să-i acorzi respectul cuvenit”, a spus Acerbi.

Chivu a adunat până acum nouă meciuri la cârma Interului, cu 5 victorii, 1 egal și 3 înfrângeri. Meciul următor pentru formația milaneză este în deplasare, cu Cagliari, sâmbătă, la ora 21:45.