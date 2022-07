Un jucător lansează acuzații grave la adresa lui Dan Petrescu: „M-a înjurat de morți. I-am cerut să-și prezinte scuze, dar nu a făcut-o”

Fostul mijlocaș Hristu Chiacu a lansat acuzații grave la adresa antrenorului lui CFR Cluj, Dan Petrescu, despre care spune că l-a înjurat de morți.

„M-a înjurat de morți. Mi-am pierdut mama la 5 ani”, a spus Hristu Chiacu despre tratamentul la care a fost supus de Dan Petrescu

Dan Petrescu a antrenat Wisla Cracovia între decembrie 2005 și septembrie 2006. În vara lui 2006 l-a cerut la echipă pe mijlocașul român Hristu Chiacu, căruia tocmai îi expirase contractul cu FC Național.

„Am mers la Wisla în probe. Am plecat în cantonament, ei erau în Italia și am mers direct acolo. Petrescu n-a spus nimic de mine, că mă vrea sau nu. Dar un fost jucător care devenise antrenor secund i-a spus că ‘neapărat trebuie să-l luăm pe ăsta’.

Experiența cu el a fost ciudată. Când a început campionatul, a început cu jigniri… cum e el. Nu eram obișnuit, eram destul de tânăr.

După meci, Petrescu îți reproșa că ai ratat, că nu știu ce… apoi te înjura. Aveam 19 ani. M-a înjurat de morți, iar de atunci s-a încheiat. Eu mi-am pierdut mama când aveam 5 ani.

Am mers la el și i-am zis: ‘Până aici! De mine poți spune ce vrei, dar asta nu’. Am avut un clinci destul de tare cu el.

După acel meci, după ce m-a înjurat, a și plecat. Am mers în cantonament la naționala de tineret, iar când m-am întors nu mai era acolo. I-am cerut să-și prezinte scuzele, dar nu a făcut-o”, a mărturisit Chiacu pentru as.ro.

„A luat un milion de euro, la câte transferuri a făcut”, a spus Hristu Chiacu despre Mircea Rednic

Fostul mijlocaș nu l-a menajat nici pe Mircea Rednic, pe care l-a avut antrenor în 2011, la echipa azeră Khazar Lankaran, unde fusese împrumutat de Dinamo.

„La Lankaran luai ceva bani la semnătură și trebuia să dai, să se împartă cu impresarii… Dar eu n-am dat. Am ajuns acolo, am mers la Baku și mi-a zis că trebuie să vorbim după meciul care urma, cu Neftchi.

Am jucat în acel meci, iar cu două zile înainte de următoarea partidă mă cheamă nea Mircea la el în cameră: ‘Băi, cum ești? Vezi că banii ăia trebuie…’. ‘Păi, nea Mircea, eu asta am vorbit, asta am luat. Dacă joc, joc pe valoare’.

A răspuns: ‘Bine, treaba ta, vezi că nu joci acum’. Și n-am jucat. L-a băgat pe Pițurcă (n.r. – Alexandru, fiul lui Victor) și au început ăia să râdă de el pe teren. Nu exagerez! Am intrat în minutul 80 și 3 minute mai târziu am înscris. Îți dai seama, apoi comentam pe acolo.

În ziua următorului meci, în deplasare, vine să-mi spună iar: ‘Bă, tu faci pe aici ce vrei? N-ai făcut, n-ai dat…’”, a povestit Chiacu pentru gsp.ro.

La finalul respectivului sezon Khazar Lankaran a câştigat Cupa Kazahstanului după ce a învins Inter Baku. La finalul primelor 90 de minute scorul era 0-0. Khazar Lankaran a marcat în minutul 91 prin Parks, a fost egalată după reușita lui Karlsons (100), dar s-a impus la loviturile de departajare cu 4-2.