Un medaliat olimpic la 100 m a fost suspendat provizoriu pentru încălcarea regulamentului antidoping

Sprinterul american Fred Kerley, dublu medaliat olimpic la 100 m (argint în 2021, la Tokyo, și bronz în 2024, la Paris), a fost suspendat provizoriu, a anunțat marți Unitatea pentru integritatea atletismului (AIU), citată de AFP.

Kersley, campion mondial pe suta de metri în 2022, a fost suspendat pentru nerespectarea obligațiilor sale de localizare în vederea efectuării testelor antidoping.

Sportivii de nivel înalt sunt supuși unor obligații stricte de localizare (adresă, stagii, antrenamente, competiții) și trebuie să indice zilnic un interval orar și un loc în care să poată fi testați în mod inopinat.

Trei nerespectări ale acestor obligații (un control ratat, o neprezentare sau informații inexacte constatate de agenția antidoping) în mai puțin de un an atrag o sancțiune.

‘Fred Kerley a notificat deja AIU cu privire la intenția sa de a contesta acuzația că a încălcat regulile antidoping privind localizarea’, se arată într-un comunicat al firmei de avocatură specializată în antidoping Howard L. Jacobs, distribuit de Kerley pe rețelele sale de socializare.

‘El consideră că unul sau mai multe dintre testele ratate pot fi contestate deoarece nu a fost neglijent sau pentru că controlorul nu a depus toate eforturile rezonabile pentru a-l localiza’. adaugă comunicatul.

Kerley, în vârstă de 30 de ani, și-a construit un palmares remarcabil în doar câțiva ani, după ce a decis să abandoneze specialitatea sa principală, 400 m (bronz mondial în 2019, argint mondial la 4×400 m în 2017), pentru a se concentra pe 100 m.

După surpriza produsă la la Jocurile de la Tokyo, unde a terminat pe locul secund după italianul Marcell Jacobs, Kerley a fost încoronat campion mondial pe teren propriu, la Eugene, în 2022 (cu un timp de 9,76 secunde, record personal) și apoi a câștigat o altă medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, vara trecută.

Anunțul suspendării provizorii a sprinterului adaugă un alt episod anului său deja haotic. Kerley s-a retras de la selecțiile americane acum două săptămâni și, prin urmare, nu a fost eligibil pentru selecție în vederea Campionatelor Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie).

Americanul a fost arestat la începutul lunii mai la Miami, în urma unei altercații la hotelul oficial rezervat sportivilor care au concurat în Grand Slam Track, un nou circuit lansat anul acesta de Michael Johnson.

În ianuarie, Kerley a fost arestat, tot la Miami, după o dispută aprinsă cu poliția. Într-un caz separat, el a fost acuzat și urmărit penal în ianuarie pentru violență domestică împotriva mamei copiilor săi și a pledat vinovat în ambele cazuri.