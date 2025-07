Un militant a fost reţinut, după ce a pătruns în zona liniei de sosire la Toulouse, în Turul Franţei

Un bărbat purtând un tricou cu mesajul „Israel out of the Tour” a apărut pe şosea în zona sosirii celei de-a 11-a etape a Turului Franţei, miercuri, la Toulouse. El a fost reţinut, relatează AFP.

Echipa Israel Premier Tech, creată de miliardarul israeliano-canadian Sylvan Adams, participă în Le Tour

Bărbatul, care a reuşit, în ciuda barierelor de securitate, să ajungă pe carosabilul pe care circulau cicliştii, a alergat spre linia de sosire, cu o eşarfă palestiniană în mână, înainte de a fi interceptat de un membru al organizaţiei responsabile de sosirile din etapă, apoi reţinut.

Prefectura a confirmat această reţinere, fără a oferi alte detalii, în timp ce Extinction Rébellion (XR) Toulouse a revendicat o „acţiune de impact pentru Palestina”.

În timp ce „Israelul afişează public voinţa de a extermina populaţia palestiniană, o echipă de ciclism care se autoproclamă «ambasadoare a Israelului» a fost autorizată să participe la Turul Franţei”, scrie XR într-un comunicat, cerând excluderea echipei Israel Premier Tech, creată de miliardarul israeliano-canadian Sylvan Adams.

Directorul Turului, Christian Prudhomme, întrebat de AFP înainte de startul Turului Franţei despre un eventual incident legat de echipa Israel PT, a declarat: „Tot ce pot spune este că, evident, serviciile statului sunt mai mult decât atente”.

„Turul Franţei face parte din viaţă, deoarece suntem pe drumuri, aşa că suntem martori la toate turbulenţele unei ţări sau, în acest caz, ale lumii”, a adăugat el.

Un dispozitiv special pentru protejarea echipei Israel PT

În cadrul Turului Franţei, mai mulţi poliţişti sunt dedicaţi protecţiei echipei Israel PT. La startul fiecărei etape, se pot distinge membri ai forţelor de ordine care stau de gardă în faţa autobuzului echipei israeliene. Deja anul trecut, echipa a confirmat că le-a cerut cicliştilor să nu poarte tricouri cu inscripţia „Israel” la antrenamente, pentru a evita să fie ţinta unor atacuri. Inscripţia a fost eliminată şi de pe vehiculele echipei.

Incidentul de miercuri de la Toulouse a fost precedat de o acţiune similară în timpul ultimei ediţii a Turului Italiei. La sosirea etapei a 15-a la Napoli, pe 15 mai, doi militanţi pro-palestinieni au tras o frânghie peste drum pentru a protesta împotriva războiului din Gaza, în timp ce cicliştii se apropiau de linia de sosire.