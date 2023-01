Un multiplu campion olimpic și mondial se retrage din atletism: „2023 va fi probabil ultimul meu an”

Atletul britanic Mo Farah, cvadruplu campion olimpic, a anunţat că nu va participa la Jocurile Olimpice de vară din 2024 de la Paris.

„Cred că 2023 va fi ultimul meu an”, a anunțat Mo Farah

El şi-a confirmat participarea la maratonul de la Londra, oraşul său natal, pentru „o ultimă lovitură”, pe 23 aprilie, și dat de înțeles că 2023 să fie ultimul an din cariera sa,

Mo Farah nu a putut participa la ediţia de anul trecut a cursei londoneze de 42,125 km din cauza unei accidentări.

„În 2022 am fost dezamăgit că nu am concurat și să-l văd pe colegul meu de antrenament Bashir Abdi ocupând locul 3. Făcusem aproape totul împreună. Vreau să-mi mai dau o șansă pentru a vedea ce pot face”, a declarat atletul, potrivit The Guardian.

El a concurat la trei ediţii ale maratonului din capitala britanică, cea mai bună clasare a sa fiind un loc 3 în 2018, an în care a câştigat maratonul de la Chicago.

„Nu voi merge la Jocurile Olimpice şi cred că 2023 va fi ultimul meu an”, a declarat Farah, care va împlini 40 de ani pe 23 martie.

Mo Farah are în palmares 4 titluri olimpice, 6 mondiale și 5 europene

Lista completă a participanţilor la ediţia din acest an a Maratonului de la Londra va fi anunţată miercuri. „A fost o carieră uimitoare şi, pentru mine, să particip la maratonul de la Londra reprezintă ceva important.

Am spus întotdeauna că ar fi frumos să-l câştig într-o zi, dar este nevoie de multe pentru asta. Este frumos să-mi iau rămas bun şi cred că va fi destul de emoţionant”, a adăugat atletul.

„Nu mai sunt un pui de primăvară și știu că nu poți reveni în competiții decât dacă ești în forma potrivită. Mi-ar plăcea să pot închei acasă o carieră care se apropie de final.

Ceea ce mă face să continui este că iubesc ceea ce fac. A fost greu în ultimii trei ani, pentru că am avut multe accidentări, dar când alerg la Londra mă simt într-o dispoziție foarte bună și profit la maximum.

Am avut o carieră uimitoare, cu patru medalii olimpice de aur și mi-am reprezentat țara mulți ani. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat. Nu am nimic de dovedit”, a mai spus el.

Mo Farah are în palmares, printre altele, patru titluri olimpice, câte două la 5.000 și 10.000 m, câștigate în 2012 la Londra și 2016 la Rio. A mai câștigat șase medalii mondiale de aur, în 2011, 2013 și 2015 la 5.000 și în 2013, 2015 și 2017 la 10.000m. Este de cinci ori campion european, iar în 2017 a câștigat circuitul Diamond League.