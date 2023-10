Un nou episod din războiul Gică Popescu VS Edi Iordănescu: „Totul este după ureche!/ Dânsul a spus un lucru pozitiv?”

„(Reporter: Criticile au început deja, spunea Gică Popescu că nu avem idee de joc) E părerea lui şi chiar cred că v-am obişnuit că eu nu comentez. Eu totuşi întreb ceva, de când încercăm să construim şi să ajungem la un turneu final, dânsul a spus un lucru pozitiv? Măcar unul! Se uită aceşti băieţi şi probabil pentru mulţi reprezintă un exemplu, e conducător de club. Sunt jucători pe care îi reprezintă… dar măcar un lucru pozitiv? Nici când am făcut egal cu Elveţia, nici când am bătut Kosovo, nici când am plecat în grupă cu 6 puncte nu am auzit un lucru pozitiv. Nu ştiu dacă problema e cu mine sau cu familia, dar sunt lucruri personale!