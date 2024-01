Un nou transfer realizat de CSU Craiova-Mihai Rotaru: „S-a muncit foarte mult! Satisfacția este cu atât mai mare!”

CSU Craiova a mai realizat un transfer în această iarnă. Mihai Rotaru a confirmat noua mutare.

Patronul oltenilor a trasnmis că Anzor Mekvabishvili este noua achiziție a echipei sale. Iată ce a spus despre georgianul de 22 de ani.

„S-a muncit foarte mult! Satisfacția este cu atât mai mare!”

„Un transfer la care s-a muncit foarte mult, dar tocmai de aceea satisfacția este cu atât mai mare. Este un jucător de mijlocul terenului, un box to box care poate juca și număr 6.

A fost căpitanul Georgiei U21 în turneul de excepție pe care l-au făcut când au terminat pe primul loc într-o grupă cu Portugalia, Olanda si Belgia.

La doar 22 de ani are deja 13 selecții în echipa mare a Georgiei, echipa ce are șanse mari să ajungă la turneul final de anul acesta din Germania. Am căutat un jucător pe profilul lui Cicâldau pentru Universitatea Craiova și în sfârșit l-am găsit. De aceea am insistat să-l aducem la Craiova”, a declarat Mihai Rotaru, conform celor de la Fanatik.