Un patron din Superliga își laudă un jucător: „Era mai bun decât portarul lui Real Madrid”

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani spune că ierarhia din acest moment nu reflectă deloc modul în care va arăta clasamentul la final.

„Nu cred că e de luat în seamă clasamentul de acum. Clasamentul de acum este o fotografie de după 6 etape, iar FCSB-ul nu este acolo.

Mă scuzați, dar FCSB-ului a luat bătaie de la Slobozia. Eu cred că se vor trezi cei de acolo. CFR Cluj nu e o echipă care să se trântească cu noi la 3-3. CFR Cluj așa cum a jucat alaltăieri, cu rezerve, putea să facă 5-0 cu noi.

Sunt jocuri și jocuri… Toți se corectează, își văd valorile și obiectivele. FCSB și CFR Cluj sunt echipe care se luptă la câștigarea campionatului. Nu era ca noi să luăm 5-0 la CFR?

Și FCSB s-a culcat pe o ureche pe final și Rapid a avut noroc. La mine norocul a fost prea mare! Anestis era mai bun decât portarul lui Real Madrid! A apărat tot, nu cred că poate să facă așa continuu”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit fanatik.ro.