Bogdan Marian este un tânăr fotbalist de doar 17 ani din Baia mare. El a fost portar pentru Watford în Premier League și a trecut ca fundaș după retrogradarea echipei în Championship. De curând a reușit performanța de a înscrie 6 goluri și 2 pase de gol din noua postură.

”A fost o mutare-șoc, după aproape 11 ani în care am evoluat pentru ei ca portar și am făcut inclusiv antrenamente cu seniorii.

Clubul Watford a considerat că înălțimea pe care o am eu, 1,83 metri, nu este suficientă pentru a fi portar în Anglia, discuțiile au început din primăvară și deja din luna mai eram jucător de câmp. Inițial am jucat fundaș stânga, apoi am fost urcat în postul de extremă stânga.

Am contract până în mai anul viitor cu Watford, care acum m-a împrumutat la Tring Athletic pentru a avea meciuri în picioare, iar următorul pas pentru mine este să semnez contractul de profesionist.

Aștept răspunsul de la club, dar am oferte și de la alte echipe din Anglia”, a declarat Bogdan Marian pentru sport.ro.

Legat de performanța din Burnham – Tring Athletic 1-8, meci din Allied Counties Under-18 Youth League North Division în care a marcat 6 goluri și a oferit pasele decisive la celelalte două reușite ale echipei sale, Bogdan ne-a explicat:

”Mi-a ieșit totul cum am vrut, am înscris și cu capul, și cu piciorul, a fost un meci perfect.

Aveam deja patru meciuri la prima echipă, dar am fost trimis să ajut la Under 18, unde am reușit o performanță enormă pentru un club ca Tring Athletic.

Mai exact este vorba despre faptul că suntem la un pas de turul 1 din Cupa Angliei (n.r. – FA Youth Cup), unde este nevoie să treci de vreo șase runde preliminare pentru a ajunge!”.