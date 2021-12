„Un privilegiu să joc alături de idolul meu!”. Cu cine face echipă Halep în proba de dublu, la Australian Open

Simona Halep s-a numărat printre primele sportive care și-au anunțat prezența în cadrul întrecerii de luna viitoare. Fostul lider mondial speră să înceapă noul sezon cu un triumf, după un an 2021 destul de slab. Sportiva în vârstă de 30 de ani ocupă doar locul 20 în clasament, asta deși a început ediția pe poziția secundă, însă are ocazia să își dea un restart la Melbourne.

Cu mai puțin de o lună până la startul competiției, Simona, care s-a decis să concureze și la proba de dublu, a aflat cu cine va face pereche. Fostul lider mondial va juca în aceeași echipă cu Gabriela Ruse, una dintre sportivele aflate pe val în 2021. Anunțul a fost făcut chiar de locul 86 WTA, pe rețelele de socializare.

„Un privilegiu să joc dublu alături de idolul meu”, a scris Gabriela Ruse pe Twitter.

An absolute privilege to play doubles with my idol ❤️🥺 @simonahalep pic.twitter.com/nmEA57LT23

— Gabriela Ruse (@Gabriela_Ruse) December 23, 2021