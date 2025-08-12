Un român a fost promovat la prima echipă a lui AC Milan de către Massimiliano Allegri

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 12 august 2025, ora 19:25,
Matteo Duțu. Foto: Profimedia
Matteo Duțu. Foto: Profimedia

AC Milan îi oferă o șansă importantă fundașului român Matteo Duțu (19 ani) în lotul pentru sezonul următor. Antrenorul Massimiliano Allegri a decis să-l păstreze pe Duțu în prima echipă, mizând pe el într-o formulă cu trei fundași, în contextul problemelor actuale ale echipei în apărare.

Milan are la dispoziție în acest moment doar câțiva fundași centrali consacrați, iar Matteo Duțu a evoluat deja în patru meciuri amicale, printre care cele cu Arsenal, Liverpool, Perth Glory și Chelsea.

Matteo Duțu a semnat recent un contract cu AC Milan, valabil până în 2028, iar clubul italian a arătat clar că vede potențial în tânărul jucător, care a fost adus în vara anului 2024 după despărțirea de Lazio. În amicalul cu Arsenal, el a și marcat din penalty, demonstrându-și capacitățile.

Milan se pregătește să transfere fundașul central Koni De Winter de la Genoa, dar până atunci Duțu poate prinde multe minute în tricoul rossonerilor. Allegri a testat și alți tineri români, precum Andrei Coubiș, dar acesta a avut un meci dificil cu Chelsea, cu autogol și eliminare.

Matteo Duțu a fost inclus în lotul României pentru Euro U21, dar nu a jucat niciun minut la turneul final. Cu dublă cetățenie română și italiană, rămâne de văzut pentru care națională va opta atunci când va primi convocarea la prima echipă.

ac milanmatteo dutumassimiliano allegri
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport