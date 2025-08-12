Un român a fost promovat la prima echipă a lui AC Milan de către Massimiliano Allegri

AC Milan îi oferă o șansă importantă fundașului român Matteo Duțu (19 ani) în lotul pentru sezonul următor. Antrenorul Massimiliano Allegri a decis să-l păstreze pe Duțu în prima echipă, mizând pe el într-o formulă cu trei fundași, în contextul problemelor actuale ale echipei în apărare.

Milan are la dispoziție în acest moment doar câțiva fundași centrali consacrați, iar Matteo Duțu a evoluat deja în patru meciuri amicale, printre care cele cu Arsenal, Liverpool, Perth Glory și Chelsea.

Matteo Duțu a semnat recent un contract cu AC Milan, valabil până în 2028, iar clubul italian a arătat clar că vede potențial în tânărul jucător, care a fost adus în vara anului 2024 după despărțirea de Lazio. În amicalul cu Arsenal, el a și marcat din penalty, demonstrându-și capacitățile.

Milan se pregătește să transfere fundașul central Koni De Winter de la Genoa, dar până atunci Duțu poate prinde multe minute în tricoul rossonerilor. Allegri a testat și alți tineri români, precum Andrei Coubiș, dar acesta a avut un meci dificil cu Chelsea, cu autogol și eliminare.

Matteo Duțu a fost inclus în lotul României pentru Euro U21, dar nu a jucat niciun minut la turneul final. Cu dublă cetățenie română și italiană, rămâne de văzut pentru care națională va opta atunci când va primi convocarea la prima echipă.