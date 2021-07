Un simbol al lui Dinamo se retrage! Care va fi noua postură a lui Dan Savenco

Dan Savenco și-a anunțat retragerea din cariera sportivă în această vară după încă un sezon excepțional în tricoul alb-roșu.

În vârstă de 35 de ani, pivotul are 5 titluri de campion în palmares, toate câștigate cu Dinamo, în perioada 2015-2021. Acesta va rămâne în cadrul grupării din Ștefan cel Mare din postura de antrenor al echipei secunde a campioanei României. În același timp, Savenco va fi coordonator și al Academiei de handbal. Anunțul a fost făcut chiar de handbalist pe contul său de pe o rețea de socializare.

„Punct. Și de la capăt. A venit și pentru mine momentul retragerii, poate cel mai greu din viața unui sportiv. Mă simt privilegiat că am putut juca până la aproape 36 de ani, dintre care 9, dar și cei mai frumoși, la Dinamo.

Le sunt recunăscător tuturor antrenorilor și celor care m-au ajutat în carieră. Le mulțumesc suporterilor fantastici care m-au făcut să mă simt apreciat. Mi-au dat puterea să merg mai departe în clipele grele. Am râs și am plâns împreună, am fost protagoniștii unor momente istorice pentru acest club.

Pentru mine și familia mea, Dinamo a reprezentat a doua casă și va continua să fie. Pornesc pe un nou drum, cel de antrenor principal la echipa a doua. Voi continua să coordonez și Academia de Handbal Dinamo. Voi fi mereu alături de băieți, din tribune, chiar dacă emoțiile vor fi altfel. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc tuturor. Ne vedem la sală!”, a transmis fostul handbalist.