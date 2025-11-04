Un sloven va conduce meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova, din Conference League

Arbitrul sloven Martin Matosa va conduce meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid Viena, care va avea loc joi, de la ora 22:00 (ora României), pe Weststadion din Viena, în etapa a treia a competiției de fotbal Conference League, potrivit site-ului UEFA.

Matosa nu a arbitrat până acum o echipă din România în competițiile europene

Arbitri asistenți au fost desemnați Aleksandar Kasapovic și Matic Meznar, iar al patrulea oficial va fi Rade Obrenovic, de asemenea din Slovenia.

Slovenul Asmir Sagrkovic a fost nominalizat arbitru video, iar compatriotul său Aleksandar Matkovic a fost delegat ca arbitru asistent video.

După două etape, Universitatea ocupă locul 28 în Conference League, cu un punct, iar Rapid Viena este penultima (35), fără vreun punct.