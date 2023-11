Un sportiv l-a refuzat pe Gigi Becali: „Îți dă casă, îți dă mașină, ne place de tine. Gigi te vrea!”

Fostul luptător Cătălin Moroșanu a dezvăluit oferta fabuloasă pe care miliardarul i-a făcut-o la începuturile carierei, dar pe care a refuzat-o pe loc.

„Cu Gigi Becali e o poveste foarte interesantă. M-a sunat consilierul lui, Iustinian sau Iustin, nu mai știu cum îl cheamă, și mi-a zis în felul următor. «Bă, Moroșene…» – atunci apărusem la televizor, avusesem meciul cu Stefan Leko, mai câștigasem vreo două meciuri, deja eram în circuitul Lokal Kombat, începusem să fiu cunoscut. Și m-a sunat: «Hai, bă, la Gigi Becali! Își dă casă, îți dă mașină, ne place de tine. Gigi te vrea». Asta a fost discuția, voia să fiu bodyguard-ul lui.

În ziua aia au fost o mulțime de știri, na, alea prindeau, că aveau audiență. Și a fost momentul ăla, când trebuia să aleg între maestrul meu Mihai Constantin, care m-a crescut, să stau lângă el, să stau lângă soția mea, care și ea era la facultate – nu puteam să o iau cu mine la București. Soția mea era prietena mea atunci”, a spus Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu a dorit să rămână alături de familie, însă a contat foartte mult și sfatul primit din partea maestrului său Mihai Constantin, care i-a transmis că Bucureștiul urma să îl strice ca om.

„Eram la cămin, țin minte că atunci când mi-a făcut oferta asta eram în cămin, în T3-T4. Aveam doi colegi de cameră – bine, stăteau și câte cinci în cameră – și vine unul și spune «Auzi, îți dau o vilă, îți dau o mașină»… Era o chestie… Și am zis că nu, nu vreau. Eu vreau să stau lângă maestrul meu Mihai Constantin. Au contat și soția mea, și fratele meu, și mama, și tata… Am fost atașat de (n.r. familie)… Plus că aveam și facultatea, nu puteam să las totul în urmă și să plec.

Maestrul, un om trecut prin viață, a spus: «Cătăline, te duci la București, te haladești, te șmecherești! Tu încă nu știi care e șmecheria pe acolo». Nu eram destul de copt ca să pot să intru în lumea asta a Bucureștiului. Am avut liniște acolo alături de antrenorul meu și am ales calea cea lungă și încrucișată. Puteam să merg pe autostradă și ajungeam direct la București. Nu, am mers… M-am chinuit foarte tare până să ajung la nivelul acesta… Concluzia care este? Am ajuns Moroșanu pe munca mea”, a mai spus Cătălin Moroșanu.