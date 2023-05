Un „tricolor” va lipsi cu Kosovo și Elveția în preliminariile CE 2024: „Îmi pare rău că nu voi putea să ajut”

Naționala de fotbal a României joacă pe 16 și 19 iunie, de fiecare dată în deplasare, cu Kosovo și Elveția, în preliminariile EURO 2024.

„Îmi pare rău că nu voi putea să ajut România”, a anunțat Florin Tănase

Naționala pregătită de Edward Iordănescu are 6 puncte în Grupa I după 3 etape, în urma victoriilor cu Andorra (2-0 în deplasare) și Belarus (2-1 acasă).

Florin Tănase a fost folosit de selecționer în toate meciurile de când a preluat mandatul, dar nu o va mai face și la partidele cu Kosovo și Elveția. Internaționalul român s-a accidentat la un meci din campionatul Emiratelor Arabe și va absenta la meciurile de luna viitoare.

„La deplasarea cu Al Wahda, din 18 aprilie, am primit o lovitură puternică la piciorul stâng și am simțit că ceva nu e tocmai în regulă. Iar joi, acum trei zile, la un antrenament, am resimțit și mai tare durerea, după un contact.

Îmi pare rău că nu voi putea să ajut România acum, dar sunt sigur că lucrurile vor merge bine în ambele partide și că voi reveni în forță foarte curând, iar în septembrie voi putea să dau iarăși totul pentru națională”, a precizat Tănase, potrivit prosport.ro.