Una caldă, alta rece! Mihai Pintilii, ultimele vești despre accidentații de la FCSB: „Mai are nevoie de timp”

Campioana FCSB va juca duminică, 14 septembrie, de la ora 21:00, pe terenul nou promovatei Csikszereda, în etapa a 9-a din SuperLiga, iar Mihai Pintilii a vorbit despre situația jucătorilor accidentați.

Situația jucătorilor accidentați de la FCSB, explicată de Mihai Pintilii

Atacantul Daniel Bîrligea a ratat prezența la echipa națională din cauza unei leziuni musculare și a fost la Belgrad pentru a se trata la Marijana Kovacevic.

Pintilii a explicat că atacantul s-a întors de la tratament și va intra în pregătire cu restul lotului, însă a venit și cu o veste proastă în ceea ce-l privește pe fundașul Joyskim Dawa, care nu este încă gata să revină.

”Bîrligea e bine. A revenit ieri de la Belgrad, mâine va fi la antrenament. Alibec este și el bine. Dawa mai are nevoie de timp, încă nu se antrenează cu echipa.

Uitați-vă la Lixandru care a avut nevoie de timp după ce a revenit, i-au trebuit vreo două luni să aibă un ritm după ce a revenit”, a declarat Mihai Pintilii, la emisiunea Fotbal Club de la .