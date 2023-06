Una dintre nou promovatele în prima ligă se desparte de căpitanul echipei

Politehnica Iași, nou promovată în prima ligă, s-a despărțit oficial de căpitanul din ultimele două sezoane, Florin Plămadă. Acesta a venit la Iași în vara lui 2021, când Poli a retrogradat din prima ligă. A venit la Iași de la Botoșani.

„Nu a fost primită cu plăcere despărțirea, dar în sport, în viață, totul este posibil. Am avut un contract pe doi ani, nu mi s-a prelungit contractul și ne-am despărțit. Am venit într-un moment greu la Iași, am pus și eu umărul la câte un lucru bun aici, dar totul eate trecător.

Aceste sentimente de dezamăgire sunt pentru oameni și trebuie să mergem înainte.

Sunt dezamăgit că plec, pentru că am luptat pentru obiectivul acesta de a promova în SuperLigă și mi-aș fi dorit să joc și eu în prima ligă cu Iașiul. Nu am luptat trei luni sau cinci luni, ci doi ani. De asta am și venit, să ajut echipa să promoveze.

A fost vorba de un contract pe doi ani, la finele căruia Iașiul trebuia să fie în prima ligă. S-a îndeplinit, dar din păcate eu voi mai face parte din acest lot. Plec dezamăgit, dar împăcat că mi-am făcut datoria.

Am două promovări în patru sezoane cu Poli Iași, timp în care m-am atașat de club și de oraș”, a declarat pentru Prosport, fundașul central Florin Plămadă.