Unde a ajuns marocanul Hakim Ziyech, dorit și de CFR Cluj

Atacantul marocan Hakim Ziyech a semnat, ca jucător liber, pentru clubul de fotbal Wydad Casablanca, a anunțat gruparea din liga marocană, conform Reuters.

A strâns 64 de selecții și a marcat 25 de goluri la naționala Marocului

Jucătorul născut în Olanda a avut un rol cheie în performanța Marocului de la CM 2022, care a ajuns în semifinale, dar nu a jucat niciodată la un club marocan.

”Lumea așteaptă… Vrăjitorul este aici, Ziyech la Wydad”, a postat clubul marocan pe rețeaua X.

Ziyech, 32 ani, a jucat ultima oară la Al-Duhail din Qatar, unde a petrecut doar 4 luni, până în luna mai, după despărțirea de Galatasaray în ianuarie 2025. Recent numele său a fost vehiculat în legătură cu un posibil transfer la CFR Cluj.

El și-a început cariera la Heerenveen, înainte de a trece pe la Twente, Ajax, Chelsea (2020-2023) și Galatasaray (2023-2025).