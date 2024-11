Unde a pierdut Cipru meciul cu România. Charalampous: „Ne-a scos din ritm”

România a învins-o cu 4-1 pe Cipru și a terminat en fanfare Liga Națiunilor. Ultimii noștri oaspeți din 2024 au avut reacție fair-play după ce „tricolorii” au promovat în Liga B după ce au terminat pe locul 1 în Grupa 2 din Liga C.

Ciprioții optimiști chiar dacă România i-a învins cu 4-1: „O să fim mai buni în următoarea campanie”

Cu 6 puncte la finalul grupei, ciprioții nu au plecat supărați de pe Arena Națională, acolo unde echipa lui Mircea Lucescu s-a impus cu 4-1. Charalampos Charalampous (22 de ani), fotbalist la Omonia Nicosia, a fost unul dintre cei mai activi jucători ai oaspeților în meciul de luni seară și a văzut partea plină a paharului.

Cu toate acestea, mijlocașul din „Insula Afroditei” dă vina pe momentul în care s-a accidentat Florin Niță. Partida s-a întrerupt atunci mai multe minute pentru a permite înlocuirea goalkeeperului de la Damac cu Ștefan Târnovnau.

„În repriza a doua am ieșit puternici de la vestiare, am și înscris, după care am ratat acea ocazie uriașă prin Pitta. Apoi jocul s-a întrerupt pentru că ei au trebuit să schimbe portarul.

Cred că asta ne-a scos din ritm. Important este însă că am practicat un fotbal bun și am arătat că avem potențial. Avem încredere în echipa noastră națională și o să încercăm să fim mai buni la următoarea campanie”, a declarat Charalampos Charalampous, .

În ciuda asemănării de nume, Charalampos Charalampous nu are nicio legătură cu antrenorul FCSB-ului Elias Charalambous. Mijlocașul în vârstă de 22 de ani are însă ADN de fotbalist.

Cu 18 selecții și 1 gol la prima reprezenativă, el este nepotul fostului internațional Lefteris Kontolefteros.