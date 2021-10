Unde ar putea antrena Adrian Mutu după despărţirea de FC U Craiova 1948

Adrain Mutu este în acest moment un antrenor liber de contract, după ce s-a despărţit de FC U Craiova 1948 în urma rezultatelor nefavorabile.

După ce a plecat de la formaţia din Bănie, ,,Briliantul” a intrat în atenţia unei grupări din Ungaria. Mai exact, Mol Fehervar ar fi interesată de Adrian Mutu, echipă pregătită în acest moment de Imre Szabics.

Cei de la Mol Fehervar iau în calcul schimbarea antrenorului principal, iar o variantă de înlocuire ar fi Adrian Mutu. Maghiarii au rămas impresionaţi de rezultatele pe care tehnicianul le-a obţinut cu România U21, scrie GSP.

La Mol Fehervar evoluează în acest moment Adrian Rus, fundaşul central al naţionalei României care a impresioant în meciul cu Germania, scor 1-2.

,,În momentul de față vreau să mă analizez puțin, să înțeleg ce am făcut bine și ce am făcut rău. E prea devreme să spun ce puteam face mai bine, ciorba e încă caldă. Eu, ca jucător, am fost norocos! Ca antrenor, bă, sunt ghinionist. Mă gândesc la Campionatul European, dacă intra capul lui Pașcanu din meciul cu Olanda?

Mă voi gândi dacă voi primi vreo ofertă, dar nu știu dacă aș accepta. O experiență te învață că trebuie să ai un proiect, să fii organizat, să vezi care sunt ambițiile clubului. Nu m-aș întoarce la națională.

Echipa națională mare va fi un obiectiv pentru mine, dar nu acum. Pe viitor aș prelua și o echipă de Liga 2, de ce nu? De ce să nu accept un proiect care are stabilitate? Eu sunt un antrenor pasionat de fotbal.”, declara Adi Mutu, pentru Digisport, după despărţirea de FC U Craiova 1948.