Unde s-a antrenat Rapid înaintea derby-ului cu FCSB, care va avea loc duminică, pe Arena Națională – VIDEO

Joi, 14 august, jucătorii antrenați de Constantin Gâlcă au efectuat primul antrenament la noua bază din Ștefănești – Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert.

Multiple facilități la noua bază de pregătire

Lucrările la acest proiect ambițios au început pe 1 martie 2025, iar exact 167 de zile mai târziu, echipa a pășit pentru prima dată pe gazonul proaspăt amenajat al noii baze de pregătire.

„Acest moment marchează finalizarea primei faze a complexului – amenajarea terenurilor de antrenament și zona provizorie pentru antrenamentele de forță și de vestiarele provizorii. Noul centru le oferă jucătorilor Rapidului condiții de pregătire la standarde europene un pas important în dezvoltarea clubului, consolidând strategia de creștere și performanță.

În următoarea etapă, la Ștefănești vor fi construite zona de sală și recuperare, iar faza a treia va aduce un hotel modern și o zonă de restaurant.

Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert este a treia bază a Rapidului, după Constructorul Mobexpert, acolo unde se vor antrena de acum înainte doar grupele de juniori din cadrul Academiei Rapid, și Baza Sportivă Coresi Mobexpert, dedicată sportului de masă, care este casa a sute de copii care învață să joace fotbal”, se menționează pe site-ul oficial

Noua bază de pregătire cuprinde două terenuri de fotbal mari, un teren dedicat antrenamentelor de portari, un teren special pentru încălzire, o zona de antrenament cu nisip, gazonul hibrid, o clădire dotată cu toate facilitățile pentru antrenament și recuperare, un hotel, clădirile vor fi dotate cu panouri fotovoltaice, piscină interioară, saună, sală de forță, zonă de recuperare de ultimă generație, vestiar modern, sala de analiză video, zonă de filmare a meciurilor și restaurant.