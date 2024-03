Unde s-a produs ruptura dintre Becali și Șucu: „Eram prieten înainte de asta!”

Gigi Becali are un nou adversar în Liga 1. Patronul FCSB-ului se duelează acum și cu Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului.

Se pare ca cei doi finanțatori ar fi fost prieteni, cel puțin conform latifundiarului din Pipera. Becali a dezvăluit cum s-a încheiat prietenia dintre cei doi.

„Eram prieten înainte!”

„Cu Şucu eram prieten. Dar hai să îţi spun un lucru. Eram prieten înainte să vină la Rapid. Nu poţi să fii prieten cu patronii de la Rapid şi de la Dinamo. Oricât ar fi Dinamo de jos, aia este rivalitate, duşmănie.

Cu Dinamo şi Rapid nu poţi să fii prieten. Cu Craiova n-avem noi rivalitate, suntem prieteni cu patronii, cu toată lumea. Nu e problemă. Dar cu Dinamo şi Rapid… Aşa mi-a zis galeria când am venit, la început: ‘Pe noi nu ne interesează campionatul, ne interesează să îi batem pe Dinamo şi pe Rapid!’. Auzi, ce nebuni! Şi primul an am luat campionatul.

I-am și bătut, am luat şi campionatul. Apoi am spus că o să îi desfiinţez. Dar mă refeream că îi bat la fotbal. Dar nu m-am gândit că o să îi desfiinţez definitiv şi pe ăia la insolvenţă. Şi pe Dinamo la Divizia B. Nu m-am gândit că o să le fac chiar aşa. I-am băgat şi pe Rapid în faliment, în Divizia C şi pe Dinamo în Divizia B. I-am destabilizat definitiv. I-am spulberat”, a declarat Gigi Becali, potrivit celor de la fanatik.ro.