Unde se va juca Supercupa Franței, în care se întâlnesc PSG și Olympique Marseille

Supercupa Franței la fotbal, între Paris Saint-Germain și Olympique Marseille, se va disputa la începutul anului viitor în Kuweit, a anunțat federația din această țară.

Olympique Marseille a câștigat trofeul ultima dată în 2011

„Președintele Ahmad Al-Yousef Al-Sabah a semnat acordul cu Ligue 1 pentru a organiza meciul în data de 8 ianuarie, pe Stadionul Internațional Jaber Al-Ahmad”, a transmis Federația kuweitiană de fotbal pe contul său oficial de pe rețeaua X.

Aceasta va fi a doua ediție a consecutivă a Trofeului Campionilor, numele sub care se dispută Supercupa din Hexagon, care va avea loc în afara granițelor Franței, după ce anul trecut meciul a avut loc în Qatar.

PSG, campioana en titre din Ligue 1 și câștigătoarea ediției trecute a Cupei Franței, a cucerit Trofeul Campionilor în ultimele trei sezoane, ajungând la un total de 13 trofee, record.

Olympique Marseille, vicecampioana ediției trecute din Ligue 1, are în palmares trei Supercupe ale Franței, ultima dintre ele obținută în 2011.