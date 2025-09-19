Unde se vor situa CFR Cluj și FCSB la finalul campionatului? Adrian Mihalcea știe răspunsul!

Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul echipei UTA, a vorbit înaintea partidei pe care arădenii o vor susține pe terenul lui CFR Cluj în etapa a zecea din Superliga, despre doi dintre „granzii” campionatului. Mihalcea a estimat unde se vor situa FCSB și CFR Cluj la finalul actualei stagiuni.

„CFR, FCSB, Hermannstadt sunt echipe foarte bune, care trec prin perioade mai puțin faste. Au în lot jucători care oricând pot reveni. Lupta noastră nu este cu CFR, noi vrem să acumulăm puncte care să ne mențină la un ecart față de echipele din partea de jos a clasamentului.

Sunt sigur că CFR și FCSB vor reveni, nu știu dacă în curând, dar până la sfârșitul campionatului vor reveni pe poziții foarte bune. De aceea, noi vrem să profităm de această situație. Dacă acum nu vom profita de forma CFR-ului, nu știu când o putem face”, a precizat antrenorul roș-albilor de pe Mureș înaintea deplasării în inima Ardealului.