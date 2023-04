Unde va juca Cristian Săpunaru în sezonul viitor, după ce contractul expiră contractul cu Rapid: ”Așa m-am născut!”

Cristian Săpunaru evoluează în tricoul echipei FC Rapid București din iulie 2021, iar la finalul sezonului contractul său va expira.

Cu toate acestea, jucătorul a ținut să îi liniștească pe suporterii giuleșteni și a declarat că a ajuns la o înțelegere, urmând să mai joace încă un an pentru clubul bucureștean.

„Am discutat, am ajuns la un acord. Mai aveţi un an să mă suportaţi. Contractul pe viaţă cu Rapid oricum îl am, pentru că sunt şi voi rămâne toată viaţa suporterul Rapidului, pentru că aşa m-am născut.

(n.r. – E aproape oficial?) Da, dar încă n-am semnat contractul. Sper să fie bine la anul, în anul centenarului, că atunci facem o sută de ani, nu acum”, a spus Cristi Săpunaru.

Cristi Săpunaru a ajuns la FC Rapid pentru prima dată în 2006, după ce clubul din Giulești a plătit 500.000 de euro pe transferul fotbalistului de la FC Național.

În total, fundașul central al ”roș-vișiniilor” a strâns 156 de meciuri în tricoul echipei.