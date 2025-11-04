Unde vrea să-și încheie Leroy Sane cariera

Fotbalistul german Leroy Sane își poate imagina încheierea carierei sale profesionale la fostul său club, Schalke 04, scrie DPA.

Ce a spus despre viitorul lui la echipa națională a Germaniei

‘Poate aș putea juca din nou pentru Schalke, cine știe. Ar fi emoționant’, a declarat el pentru revista sportivă Kicker, într-un interviu publicat marți.

‘Cred că ar fi o poveste grozavă, dar mai am ceva timp. Abia împlinesc 30 de ani (în ianuarie anul viitor)’, a adăugat el.

Atacantul, care evoluează în prezent la Galatasaray, și-a făcut debutul în Bundesliga în 2014 cu Schalke 04, care este acum în a doua divizie. În 2016, a plecat la Manchester City și mai târziu la Bayern Munchen.

Sane speră ca Schalke să revină în Bundesliga, deoarece joacă în prezent, al treilea sezon consecutiv în liga secundă.

‘Știm cu toții că Schalke aparține primei ligi valorice. Se descurcă foarte bine, a devenit din nou o comunitate. Antrenorul (Miron Muslic) face o treabă bună’, a spus el.

Întrebat despre viitorul său la echipa națională a Germaniei, Sane a spus: ‘Principalul meu obiectiv rămâne acela să fiu convocat la următoarele reuniuni ale lotului și apoi, bineînțeles, să fac parte din lotul pentru Cupa Mondială și să joc’.

Selecționerul Julian Nagelsmann nu l-a convocat pe Sane pentru meciurile de calificare din septembrie și octombrie pentru CM 2026, spunând, în august, că liga turcă este inferioară în comparație cu Bundesliga și că trebuie ‘să dovedească, să marcheze goluri’.