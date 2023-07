Unguroaica Toth prezintă scuze pentru un gest controversat pe care l-a făcut pe terenul de tenis

Jucătoarea Amarissa Toth şi-a cerut scuze pentru că a şters o urmă de minge în timpul meciului cu Zhang Shuai din cadrul Grand Prix-ului Ungariei, după o decizie contestată care a determinat-o pe chinezoaică, numărul 28 mondial, să se retragă din competiţie în lacrimi, relatează Reuters.

Marţi, Zhang, a doua favorită, a avut un forehand în cross la care mingea a părut să aterizeze pe linie, dar arbitrul de linie nu a fost de aceeaşi părere. Arbitrul de scaun a coborât apoi pentru a se uita la urmă şi a confirmat că mingea a aterizat în afara liniei.

Zhang a fost indignată de această decizie şi a cerut să vorbească cu supervizorul turneului. Meciul a mai continuat pentru încă un punct, dar disputa privind mingea contestată a continuat, înainte ca Toth să se apropie de urmă şi să-şi folosească încălţămintea pentru a o şterge.

Zhang Shuai a părut vizibil afectată în timpul schimbului şi un fizioterapeut a fost chemat să o verifice înainte ca ea să decidă să se retragă în timp ce era condusă cu 6-5 în primul set al meciului lor de la Budapesta.

Publicul local a huiduit-o pe Zhang în timpul incidentului, în timp ce Toth i-a strâns mâna înainte de a ridica braţele în semn de victorie.

Comportamentul lui Toth a fost rapid condamnat pe reţelele de socializare de colegele jucătoare şi de staruri precum Martina Navratilova, iar Zhang s-a plâns pe Instagram de ce s-a întâmplat şi le-a mulţumit celor care au susţinut-o.

„Nu m-am gândit că primul meu succes pe tabloul principal al unui turneu WTA va provoca o asemenea furtună”, a afirmat Toth potrivit pagini de Facebook a turneului, după înfrângerea suferită joi în faţa ucrainencei Kateryna Baindl.

„Îmi pare extrem de rău pentru ceea ce s-a întâmplat, o respect pe Zhang Shuai ca jucătoare şi ca persoană. Nu a fost niciodată intenţia mea să nu respect, să rănesc sau să supăr pe cineva, cu atât mai puţin pe Zhang Shuai. Îmi dau seama că nu ar fi trebuit să sărbătoresc aşa cum am sărbătorit după meci şi îmi pare rău pentru asta. Am acţionat la cald în timpul meciului şi m-am lăsat cuprinsă de emoţiile mele şi de moment. M-am concentrat asupra tenisului, nu am vrut să câştig aşa”, a precizat sportiva.

Toth, care iniţial şi-a apărat decizia de a şterge urma, a adăugat că spera ca în viitor să discute cu Zhang pentru a-şi exprima regretul.

Adversara unguroaicei, Baindl, a abordat şi ea problema după meciul lor, spunând în interviul de pe teren: „Sper că pot rămâne corectă şi că Zhang Shuai se simte mai bine şi sper că se simte din ce în ce mai bine şi că o vom revedea în curând. Este o jucătoare incredibilă, foarte respectuoasă şi o persoană minunată. Avem multe de învăţat de la ea. Ar trebui să rămânem cu toţii respectuoşi unii cu alţii, indiferent de situaţie.”