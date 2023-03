Unica dorință a lui Liviu Ciobotariu înainte de play-out: ”Am mai trecut o dată prin situația asta. Este foarte greu”

Partida dintre FC Voluntari și FC Argeș, din etapa cu numărul 29 din Liga 1, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei FC Voluntari, a oferit mai multe declarații la finalul meciului. El a spus că ilfovenii ar fi meritat victoria, ținând cont de ”aspectul jocului”.

Referitor la play-out, tehnicianul a precizat că în prezent, singura sa dorință estă să evite barajul.

”Ca stare de spirit, nu, pentru că mi-am dorit foarte mult să câștigăm. După aspectul jocului, puteam face asta, mai ales în prima repriză, dacă am fi marcat din penalty. Am făcut un joc bun, am avut posesie, am avut mobilitate bună.

Am întâlnit o echipă care s-a apărat jos și a trebuit să îi desfacem să putem ajunge la poarta lor. Din păcate, nu am marcat, dar ca joc sunt mulțumit. Faptul că avem trei meciuri fără înfrângere și fără gol primit e un lucru pozitiv.

Ne pare rău că nu am reușit să câștigăm, dar mergem înainte. Nemec execută foarte bine penalty-urile. A marcat în minutul 90 cu FCSB din penalty, era mult mai mare presiunea. Se întâmplă, nu sunt supărat, orice jucător putea rata. Cred că meritam mai mult.

În play-out va fi o luptă foarte strânsă, foarte echilibrată din punctul meu de vedere. Sunt echipe care practică un fotbal bun. Va fi o luptă grea pentru toată lumea. Îmi doresc foarte mult să nu ajungem la baraj. Am mai trecut o dată prin situația asta, nu este confortabil deloc. E foarte greu. În momentul de față, mă gândesc să evităm barajul”, a spus Liviu Ciobotariu la finalul meciului.