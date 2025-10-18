„Unii latră pe lângă mine și Gigi Becali”. Patronul liderului SuperLigii, reacție dură pentru Giovanni Becali

Valeriu Iftime i-a dat o replică dură lui Giovanni Becali. Patronul lui FC Botoșani a intervenit furibund și a comenta declarația omului de afaceri. Ioan Becali a transmis că „e o rușine pentru fotbalul românesc” prezența moldovenilor pe locul 1 în SuperLiga.

Impresiile lui Valeriu Iftime, după ce FC Botoșani a devenit lider în SuperLiga

FC Botoșani e lider în SuperLiga înainte de etapa a 12-a. Echipa lui Leo Grozavu are 25 de puncte, la egalitate cu Rapid, ocupanta locului 2. Moldovenii sunt însă pe prima poziție datorită golaverajului superior: 24-11. Următorul meci al botoșănenilor e la U Cluj, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 15:30.

„Sperăm. D-abia ne-am încălzit. Nu pot vorbi mai mult, să nu devin obraznic. Dar tot sper că și meciul ăsta va fi bun și dacă meciul ăsta va fi bun și următorul trebuie să fie bun că e acasă.

Dar, cum spun fotbaliștii, o luăm pas cu pas, meci cu meci. E un meci greu, cu o echipă un pic rănită, U Cluj. Dar pe care anul trecut am bătut-o când era mai în formă decât noi.

Ne-au boxat și le-am dat un gol pe contraatac. Așa că am putea repeta schema asta. Să ne atace în continuu, ai mei să se apere foarte bine și pac, mai dăm un gol pe contraatac și asta e viața.

Dacă luăm încă 3 puncte ar fi extraordinar. Am emoții foarte mari pentru meciul de sâmbătă. Ideea e că la FC Botoșani e o stare foarte bună în cadrul grupului și din ce am vorbit cu Leo Grozavu, dar starea asta se poate strica la prima înfrângere.

Sper să nu vină atât de repede prima înfrângere. Dar avem un greu meci mâine și eu zic că nu o să ne facem de râs”, a declarat Valeriu Iftime